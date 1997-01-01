Лучшая программа для работы с базой данных MySQL!

dbForge Studio for MySQL — универсальная среда для разработки, администрирования и управления базами данных MySQL и MariaDB. Данный MySQL менеджер позволяет создавать и выполнять запросы, разрабатывать и отлаживать процедуры и функции, а также автоматизировать управление объектами базы данных MySQL через удобный графический интерфейс пользователя. Этот клиент для работы с MySQL содержит инструменты для сравнения и синхронизации данных и схем, создания резервных копий баз данных по графику, а также для анализа и создания отчетов по данным таблиц.

Более 35 000 пользователей доверяют нашей программе для визуальной работы с MySQL в вопросах управления и поддержки баз данных MySQL и MariaDB.

Разработка баз данных

Разработка баз данных MySQL стала гораздо проще. Создавайте, редактируйте и выполняйте запросы, а также оптимизируйте производительность запросов с помощью следующих функций:


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Умная среда для разработки кода в базе данных MySQL

Дизайнер баз данных

Визуальный редактор MySQL позволяет пользователям создавать диаграмму базы данных, объекты, проекты, сравнивать и синхронизировать схемы базы данных в удобном для пользователя интерфейсе.


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Визуальное создание запросов и работа с таблицами в MySQL

Администрирование баз данных

Пользователи могут управлять своими аккаунтами, устанавливать разрешения, отслеживать активные сессии, и выполнять обслуживание таблиц. Кроме того, можно создавать резервные копии и восстанавливать базы данных.

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Просмотр и экспорт содержимого базы данных MySQL

Отчеты и анализ данных

Создание отчетов и сводных таблиц, а также сравнение и синхронизация данных могут отнимать большое количество времени и сил. Следующие возможности помогу вам оптимизировать вашу работу с MySQL и повысить продуктивность:

  • Мастер создания отчетов по данным
  • Дизайнер отчетов
  • Сводные таблицы
  • Дизайнер диаграмм
  • Поддержка командной строки

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Создание отчётов в универсальном клиенте для работы с базой данных MySQL
Ознакомиться со всеми возможностями

Отзывы

Больше отзывов Оставить отзыв
Хороший качественный продукт. Я очень доволен работой программы и ее функционалом. Большое спасибо, за труд разработчикам...
Антон Ситников
администратор БД, Холдинговая компания "Движение"
Очень хорошая, удачная разработка! Крайне положительно отношусь к dbForge Studio for MySQL, особенно к конвертированию различных бд...
Максим Кулик
администратор баз данных, "Интерник ЮА"
Пересмотрел много сред для работы с MySql, но только dbForge понравилась - такая умница и красавица, всё настраивается...
Евгений Говоров
IT-специалист

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