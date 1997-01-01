Лучшая программа для работы с базой данных MySQL!

dbForge Studio for MySQL — универсальная среда для разработки, администрирования и управления базами данных MySQL и MariaDB. Данный MySQL менеджер позволяет создавать и выполнять запросы, разрабатывать и отлаживать процедуры и функции, а также автоматизировать управление объектами базы данных MySQL через удобный графический интерфейс пользователя. Этот клиент для работы с MySQL содержит инструменты для сравнения и синхронизации данных и схем, создания резервных копий баз данных по графику, а также для анализа и создания отчетов по данным таблиц.